Luis Figo destroza a Roberto Mancini: "Fue una de las personas que más me humilló en mi carrera"

La gran carrera del volante portugués Luis Figo terminó en Italia, defendiendo los colores de Inter de Milán, donde a su vez fue ayudante de José Mourinho tras su retiro.

Pero antes de eso el ex carrilero por la derecha vivió duros momentos en el cuadro lombardo, cuando tenía a Roberto Mancini como entrenador.

"Al principio, tuve una buena experiencia en el Inter; luego, tuve una mala experiencia con él. Muy mala a nivel humano, Mancini fue una de las personas que más me humilló en mi carrera", señaló el luso.

Pero el ex Barcelona y Real Madrid no se quedó ahí, porque recordó exactamente un episodio que lo molestó mucho, ya cuando era un veterano en el cuadro italiano.

"Sufrí. Ya no tenía 20 años, tenía 34 o 35 años. Y tuve que vivir situaciones que no debería haber vivido. Aquello no era cuestión de jugar menos o más, a los 34 años ya sabes que eso puede pasar. Mandarte a calentar 85 minutos y jugar solo tres para ver si explotas... eso no es normal. Faltó respeto y educación. Nuestra relación no fue la misma", contó.