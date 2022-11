Este miércoles la selección de España venció por 7-0 a Costa Rica en Al Thumama Stadium de Doha por la primera fecha del Grupo E de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Una goleada histórica lograda por los hispanos que con un equipo joven llegaban como una incógnita al torneo, pero en su primer partido ya mostraron que pueden ser candidatos.

Luis Enrique, DT de España, se mostró exultante ante los medios: "Os lo iba anunciando a lo largo de estos diez días y cuando las cosas salen así el fútbol se convierte en un deporte maravilloso".

"Era un rival correoso que iba a generar problemas pero hemos estado excepcionales con el balón y sin él, el partido no se acaba hasta que no pita el árbitro", añadió.

En cuanto al rendimiento del equipo, comentó: "Nuestro único objetivo es el de dominar continuamente el juego, y para eso hay que tener el balón, que el rival se vaya aburriendo y encontrando poco sitio, hemos estado excepcionales en la presión y los 16 que han participado han estado soberbios pero aún tenemos margen de mejora".

Sobre Rodri como central, indicó: "Entendemos que Rodri reúne las condiciones de un central, también es un pivote de altísimo nivel. Es un jugador muy completo y si podemos incorporarle en el once con esas características nos viene muy bien. Soy afortunado de tener tantos jugadores que pueden participar"

En cuanto al once ante Alemania, respondió: "No sé quién va a jugar, si conseguimos nuestro objetivo que es jugar siete partidos lo haremos entre todos, no es cosa de once, no he repetido nunca una alineación, probablemente no repita".

"Todo lo que sea derrochar energía positiva, está muy bien, pero somos los primeros que mañana empiezan los entrenamientos para jugar contra Alemania, el elogio debilita", dijo sobre la energía del grupo.

Acerca del debut de Balde, sostuvo: "Se han dado las circunstancias perfectas, tenemos que cuidar a Jordi que ha estado soberbio, también Busi y han salido del campo ovacionados. Con media charla ha debutado y vemos que es un avión y ha aprovechado sus minutos"

Y finalmente, respecto del delantero falso, Asensio, aseveró: "Marco Asensio está espectacular, a un nivel... pletórico de confianza, ha estado soberbio como 9 en el remate, es un jugador top y me alegro mucho".