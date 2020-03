Lucas Biglia defiende la decisión de River Plate de no presentarse a jugar: "Yo prefiero perder la categoría y no la vida"

River Plate tomó la decisión de no presentarse a jugar frente a Atlético Tucumán en partido válido por la Superliga de Argentina como medida precautoria ante la propagación del Coronavirus, haciendo caso omiso de las amenazas de la AFA y de los castigos que le pueden caer.

En ese sentido, el cuadro que dirige Marcelo Gallardo recibió el apoyo del volante del Milan, Lucas Biglia. "Yo prefiero perder la categoría y no la vida", asegura el futbolista en conversación con CNN radio.

Agregando que "el fútbol es un deporte que maneja muchísimos intereses y acá se priorizan otras cosas. Existe una agrupación de jugadores que tiene que estar dando la cara para decir que los jugadores paramos el fútbol porque no somos inmunes".

Biglia además criticó al país donde juega por no tomarse con seriedad la pandemia que afecta al mundo. "En Italia no sólo lo han subestimado, sino que no han seguido la regla como han pedido. Se ha llegado al colapso donde hoy por hoy los médicos trabajan sin parar. No sólo que muere gente con el virus, sino que muere gente con otras patologías por no tener la asistencia adecuada. Por culpa del coronavirus se deja de lado a otras personas", cerró.