Louis van Gaal: "Trabajé con jugadores que pensé que eran homosexuales"

Louis van Gaal accedió a una entrevista con la revista Gaykrant, donde abordó el tema de la homosexualidad en el fútbol.

Es archiconocido que el tema es todo un taboo en el deporte rey, por eso sorprendieron las declaraciones del exitoso entrenador holandés.

“Hay jugadores homosexuales, pero no muchos. El mundo del fútbol no es un espejo de la sociedad. Hay que ser increíblemente valiente y tener mucha fuerza si quieres salir, porque en el mundo del fútbol y la sociedad enfadada de hoy parecen lidiar con una elección sexual diferente”, aseguró van Gaal.

Louis van Gaal en un amistoso de la selección de Holanda en 2018 (Getty Images)

El estratega explica que “es mejor para la personalidad de uno estar en línea con sus sentimientos. Eso sí, si uno sale la presión del futbolista gay será enorme. Causaría mucho revuelo”.

Van Gaal por último sorprende al confesar que tuvo sospechas de que algunos futbolistas que dirigió, eran gays.

“En toda mi carrera ningún jugador me ha dicho que es gay. Eso significa mucho. Creo que si no saliera del vestuario, un jugador estaría dispuesto a compartir que es gay. Me arrepiento de eso. No diré en que club era, pero trabajé con jugadores que pensé que eran homosexuales. Quiero proteger a esos jugadores. La mayoría de ellos están casados con mujeres y tienen hijos. Solía preguntar si tenían novia, más adelante preguntaba si tenían pareja”, cerró.