Lluvia de críticas sobre Cristiano Ronaldo: "Ya no es capaz de generar el mismo impacto. Nunca ha sido un líder y nunca lo será"

No lo está pasando bien Cristiano Ronaldo en Italia. Es que la temporada de la Juventus ha sido tan decepcionante tanto en el plano local e internacional.

El esfuerzo que hizo la Vecchia Signora por CR7 fue para apostar en grande y llevarse la Champions League, sin embargo, en las dos últimas versiones se quedaron esperando en octavos de final. Y ni hablar de la Serie A, donde el Inter de Milán está ceca de terminar con los nueve campeonatos al hilo de la Juve.

Por eso, las críticas sobre el delantero portugués son ácidas y casi despiadadas. Walter Zenga asegura que ya no causa impacto y Massimo Mauro fue más allá, asegurando que Ronaldo nunca será un líder.

“Ronaldo ya no es el mismo que la temporada pasada. Su nerviosismo tiene que ver con el hecho de que se ha dado cuenta de que ya no es capaz de generar el mismo impacto. Como hombre y gran campeón, está enfadado consigo mismo”, dijo el ex arquero de la selección italiana en Radio 1.

"Cristiano Ronaldo no es un líder"

Massimo Mauro, ex Juventus, fue mucho menos diplomático que Zenga y le disparó munición pesada al ídolo portugués.

“Cristiano nunca ha sido un líder y nunca lo será. Es una empresa y lo que interesa es su facturación y no la del equipo. Cristiano no lleva a sus compañeros, quiere que sus compañeros le den el balón para marcar. Un gran solista, no un jugador de equipo”, afirmó.

Aunque más allá de la crítica, reconoce que CR7 “a nivel individual lo hizo bien. Siempre ha marcado y no se puede decir que no haya estado a la altura. Además, es enorme en términos de marketing. Eso sí, desde el punto de vista de resultados deportivos, la Juve no ha mejorado con él y ha ido hasta a peor en la Champions League. Por eso es mejor que separen los caminos: Cristiano puede empezar en otra parte y la Juve se quita un enorme obstáculo económico”.