Diogo Jota confiesa que pagó por jugar al fútbol hasta los 16 años

Diogo Jota ha sido una de las grandes revelaciones del Liverpool en la temporada 2020/2021. El delantero portugués llegó al equipo de Jurgen Klopp como variante para su tridente ofensivo: Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino.

Sin embargo, las lesiones de estos jugadores, sumado a algunos contagios de coronavirus, le permitieron a Jota ser más protagonista de lo esperado y ha cumplido a cabalidad. En ocho partidos jugados en Premier League, el portugués ha marcado cinco tantos, mientras que en Champions League suma cuatro goles en cinco encuentros.

Pese a su gran momento actual, el delantero de 24 años no lo pasó nada bien en sus inicios en el fútbol. En conversación con The Athletic, Jota confesó que pagó por jugar hasta los 16 años: "Todavía pagaba por jugar al fútbol cuando tenía 16 años. En estos días, los niños de 14 o 15 años ya tienen contratos profesionales, lo cual es bueno, pero ese no fue el caso conmigo".

"Hasta los 16 años, jugaba por diversión. Tuve la suerte de tener un equipo en el que todos éramos como una familia. Jugamos todos juntos durante nueve años. Hicimos cosas buenas a nuestro nivel en Gondomar (club en el que hizo las divisiones inferiores)", añadió el luso.

En 2013, Diogo fue traspasado a Paços de Ferreira, donde pudo hacer su debut como futbolista profesional un año más tarde. Luego, en mayo de 2015 firmó un contrato por cinco años. En 2016 lo compró Atlético de Madrid pero no pudo consolidarse, salió a préstamo a Porto y posteriormente fue transferido a Wolverhampton, donde la rompió.

"Desde que tengo memoria, el fútbol siempre fue mi pasión. Recuerdo que cuando tenía unos seis años, mi padre me inscribió en natación. Le preguntaba, llorando, si podía cambiarme a jugar al fútbol porque coincidían con los horarios. Preferiría jugar al fútbol antes que estar en la pileta", señaló Jota.

Ahora, el portugués pasa por la mejor temporada de su carrera en el Liverpool de Jurgen Klopp. El extremo llegó como principal reemplazo de Salah y Mané, ya que se desempeña por ambas bandas del ataque.