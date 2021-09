Lionel Scaloni defiende a sus jugadores tras papelón en Brasil: "En ningún momento se nos avisó que no podían jugar"

Brasil y Argentina protagonizaro uno de los mayores papelones en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Este domingo, el líder y sublíder se enfrentaban en el Arena de Sao Paulo, pero todo quedó suspendido luego de la polémica aparición de la autoridad sanitaria.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) ingresó a la cancha cuando el partido llevaba cinco minutos y obligó a cancelar todo, tras la denuncia contra cuatro jugadores de la albiceleste acusados de falsear datos para ingresar al país.

Esto se da luego que la Premier League prohibiera a jugadores viajar a Sudamérica para los partidos, pero en Argentina lograron que cuatro de ellos lograran llegar. El problema es que en Brasil las personas que vengan desde Reino Unido no pueden ingresar a menos que hagan cuarentena obligatoria.

Brasil y Argentina jugaron solo cinco minutos. Foto: Getty Images

Mucho de ha dicho y para evitar cualquier conflicto, Conmebol decidió suspender el partido hasta nuevo aviso. Una noticia triste y que golpea no solo a los hinchas, sino también a los propios equipos. Así lo dejó claro Lionel Scaloni.

El entrenador de la albiceleste habló con TyC Sports y dio sus impresiones del papelón. "A mí me pone muy triste, no busco culpables. No era el momento. Tendría que haber sido una fiesta para todos, disfrutar de este partido y termina en esto".

Pero Scaloni aprovechó la instancia para defender a Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristián Romero y Emiliano Buendía, los involucrados en la polémica. "En ningún momento se nos avisó que no podían jugar el partido. El delegado de Conmebol me dijo que nos vayamos al vestuario y eso hice. Queríamos jugar el partido, al igual que los jugadores de Brasil".

Por su parte el presidente de la AFA, Claudio Tapia, negó cualquier falsificación de datos. "Acá no se puede hablar de mentira. Hay una legislación sanitaria con la cual se juegan los partidos de fecha FIFA, como así también los torneos sudamericanos. Las autoridades aprueban un protocolo que está vigente".

