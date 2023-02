Lionel Messi, capitán de la Albiceleste y Rafael Nadal, leyenda del tenis con 22 títulos de Grand Slam, fueron nominados este lunes al premio Laureus World Sportsman, un reconocimiento que se le otorga al mejor deportista del año. Ambos han ganado todo en sus disciplinas y han tenido carreras sumamente exitosas.

Por esta razón es que no dudaron en intercambiar palabras a través de redes sociales. El español le dedicó una historia de Instagram al campeón del mundo. "Vamos Messi, te lo mereces tú", escribió el tenista.

El astro argentino no dudó en responderle y en agradecer el gesto. "Que un deportista tan grande como vos me pongas eso me deja sin palabras... muchas gracias, Rafa Nadal, vos también lo merecés todo por la manera que competís cada vez que salís a la cancha. Sos un ganador, igual tenemos mucha competencia ahí, eh? Lo merecen todo el Laureus este año, la verdad", expresó el rosarino.

Los dos deportistas tuvieron un gran 2022. Messi, por su lado, comandó a la selección argentina que se coronó campeona del mundo en Qatar. Mientras que Nadal agregó dos nuevos títulos de Grand Slam a su palmarés.

¿Quiénes son los nominados al premio Laureus?

Messi y Nadal comparten la lista de nominados en la categoría "Mejor deportista masculino del año" junto al piloto neerlandés de la Fórmula 1, Max Verstappen; el delantero del PSG, Kylian Mbappé; el basquetbolista de los Golden State Warriors, Stephen Curry; y el atleta sueco Mondo Duplantis, quien se especializa en el salto con garrocha.