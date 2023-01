Este domingo el serbio Novak Djokovic se coronó campeón del Abierto de Australia por décima vez y recuperó el número uno del ATP, tras vencer al griego Tsitsipas en la final.

Nole se impuso en mangas seguidas por 6-3, 7-6 y 7-6 con un tenis sólido, que mostró durante todo el torneo oceánico, en el que sólo cedió un set.

El serbio además conquistó su 22° Grand Slam e igualó a Rafael Nadal como el jugador con más torneos de esta categoría ganados. Asimismo, alcanzó 374 semanas como líder del ranking y quedó a tres de récord de Steffi Graf con 377 semanas en el WTA.

El mismo Rafa felicitó a su colega a través de las redes sociales: "Felicidades Nole, a ti y a tu equipo por este gran logro. ¡Disfruta del momento!".

Por su parte, Roger Federer, quien ganó 20 Grand Slams, también quiso saludarlo: “Esfuerzo increíble, otra vez. Muchas felicidades”,

Djokovic, en tanto, se mostró emocionado por su logro y aseguró que fue el más importante de su vida: “Siento gran orgullo y satisfacción en estos momentos. Cuando he ido a mi box he colapsado emocionalmente, especialmente cuando he abrazado a mi madre y mi hermano. No me estaba permitiendo distraerme con cosas fuera de pista. La lesión y otras cosas que ocurrieron fuera de pista que podrían molestar mi concentración y mi juego. Ha requerido una enorme energía mental para mantenerme presente y concentrado. Si vuelvo atrás en el tiempo hace dos semanas y media, no me veía con demasiadas opciones en este torneo por cómo me sentía con mi pierna".

"Tenía que sobrevivir cada partido y pasar a la siguiente ronda. Lo bueno es que en Grand Slam tenemos un día de descanso, lo que me ha permitido recuperarme y hacer todos los tratamientos necesarios para estar en un buen estado para jugar y ganar. Desde la cuarta ronda la pierna apenas me molestaba. Estaba mucho mejor y he jugado mi mejor tenis en este Open de Australia. Muy cómodo en la pista y golpeando bien la bola. Sabía que sería difícil con Stefanos, vi cómo estaba jugando y que tenía que ser duro. En el segundo set ha jugado mejor, ha tenido sus oportunidades, pero no las ha aprovechado. He controlado los nervios en los tiebreaks. Ha sido un gran alivio y liberación de mociones al final”, añadió.

“Por supuesto que estoy motivado para ganar tantos Grand Slams como sea posible. En esta fase de mi carrera, estos trofeos son los factores de máxima motivación por los que compito. No me gusta compararme con los demás, pero es un privilegio ser parte de la discusión por ser el mejor de la historia. Es muy halagador que haya gente que me vea así. Sé que doy tanto esfuerzo y energía en intentar ganar Grand Slams como todos", finalizó.