En España aseguran que Lionel Messi insiste en llegar a una salida "amistosa" de Barcelona

Lionel Messi ha sido el tema de la semana en el mundo del fútbol, debido a sus ganas de salir por primera vez en su exitosa carrera de FC Barcelona, el elenco que lo formó desde niño.

El argentino quiere nuevos aires y mandó un burofax a los dirigentes catalanes contando su intención de terminar con su contrato, para así poder firmar en el club que estime conveniente, con Manchester City como la primera opción.

Sin embargo, la presidencia de Barcelona encabezada por Josep María Bartomeu le niega la salida a Messi, asegurando que tiene contrato vigente por al menos una temporada más.

Ante esto, según dio a conocer Sport este sábado, el nacido en Rosario insiste, mediante sus representantes, que se llegue a una salida "amistosa" del equipo de sus amores, para así no entrar en un conflicto legal, que puede afectar a ambas partes.

Los hinchas de Barcelona se pronuncian ante la decisión de Messi - Getty

"Veinticuatro horas después de su oferta de negociar su salida del Barça, Leo Messi sigue esperando una respuesta del club más allá de la reiteración del presidente Josep Maria Bartomeu de no venderle. Los abogados del crack argentino consideran que la cláusula liberatoria de su contrato sigue vigente y que no caducó el 10 de junio, pero el futbolista mantiene su deseo de no irse del Barça, después de 20 años, por la puerta de atrás y quiere pactar un adiós amistoso", explica el medio de la Ciudad Condal.

Luego, insisten en que la decisión de la Pulga ya está tomado, y pese a lo fuerte que puede significar su partida de Barceloma, ya no hay vuelta atrás.

"La decisión de Messi de abandonar el Barça es irreversible. Es una decisión meditada desde hace meses, trasladada al club en varias ocasiones y el burofax enviado el pasado 25 de agosto solo es la culminación del proceso", agregan.

Messi no quiere una guerra mediática con FC Barcelona, por respeto a sus hinchas, y espera que se solucione todo pronto, es decir, que le permitan irse por las "buenas" del club.