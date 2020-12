Ronald Koeman: "No creo que Lionel Messi decida su futuro dependiendo de un entrenador o de un país"

Ronald Koeman atendió a los medios de comunicación en la previa del choque entre el Barcelona y el Eibar, aunque como todas las semanas, el tema que importa al mundo azulgrana es uno sólo: la partida de Lionel Messi.

El argentino puede negociar como jugador libre con cualquier equipo a partir del 1 de enero, situación que tiene en vilo a cualquiera que se diga fanático del Barça.

Si hace rato viene sonando en el PSG, con la llegada del argentino Mauricio Pochettino a la banca del campeón frances la posibilidad de que Messi los elija, crece. Aunque el actual DT del Barça es algo que rechaza.

"No sé ni puedo opinar porque en la prensa sale su nombre pero no sé si es verdad. Nos enfrentamos dentro de dos meses, no es para estar tranquilo o intranquilo ahora. No creo que decida su futuro dependiendo de un entrenador o un país. Son decisiones que hay que tomar en familia y no creo que un entrenador pueda influir en su destino", aclaró Koeman.

Agregando que "en su caso siempre he estado tranquilo y no voy a estar más tranquilo porque haya dicho que lo decidirá a final de temporada. No puedo influir, lo que podemos hacer es sacar su mejor rendimiento en los partidos y ya veremos qué puede pasar".

Respecto a la ausencia de Messi ante el Eibar y su viaje a Argentina a pasar las fiestas, el neerlandés aclaró que "estaba con molestias en su tobillo y por eso no ha podido entrenar ni está en condiciones de jugar el partido de mañana. Y por eso le hemos dado más días de vacaciones. En principio regresa después del partido del Eibar, nuestro doctor nos ha dicho que una semana sin entrenar será suficiente para que esté bien".