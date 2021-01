Koeman confirma el regreso de Lionel Messi tras su suspensión: "Está fresco y sin molestias"

Luego de su polémica suspensión ante el Athletic de Bilbao en la final de la Supercopa de España, Lionel Messi está de regreso en el Barcelona. Así lo confirmó en conferencia de prensa el entrenador culé, Ronald Koeman, quien lo incluyó en la convocatoria para enfrentar al Rayo Vallecano en la Copa del Rey.

"Tiene muchas ganas de jugar y de ganar cosas. Está acostumbrado a ganar títulos. Es un ganador y quiere estar en todos los partidos. Mañana tendremos una charla y daré el equipo. Hay que esperar hasta mañana para saber", señaló el holandés.

Además, el DT informó sobre el estado físico de la Pulga: "Es verdad que tuvo unas molestias. Tampoco ha estado mucho tiempo parado. Está con ganas, fresco y sin molestias. Para ganar cosas necesitamos un Messi en forma y a su nivel".

El astro argentino regresa después de dos partidos de suspensión y Koeman cree que no será una revancha para Leo: "No creo que tenga ganas de venganza ni nada de eso por la sanción. Messi es una pieza clave por muchas cosas. Ojalá que ganemos partidos por su calidad".

Crisis económica del Barça



El tema que está en boca de todos en España es sobre la enorme crisis económica que enfrenta el Barcelona. El club catalán debe cerca de 126 millones de euros en fichajes del pasado, incluido el de Arturo Vidal.

Sobre esto, Koeman afirmó que "los equipos sufren económicamente por el Covid. También el Barça se resiente de la falta de turismo. Todos los clubes pueden sacar números bastante malos a día de hoy. No sólo aquí. No he visto a los jugadores demasiado afectados por este tema. Todos hemos ayudado al club con la rebaja salarial".