Roberto Carlos tuvo un gesto de crack y cumplió un sueño de Lionel Messi, quien en una entrevista reciente con el Diario Olé confesó que estaba arrepentido de no haber pedido la camiseta a jugadores de su talla cuando estaba iniciando su carrera como futbolista profesional.

El ahora jugador del PSG dijo que es algo a lo que le hubiese gustado prestarle más atención. "Me arrepiento de no haber pedido camisetas antes a jugadores que he enfrentado cuando era chico, cuando recién empezaba. Como la de Ronaldo (el brasileño), la de Roberto Carlos, jugadores que me enfrenté y hoy digo 'me hubiera gustado tener esa camiseta", afirmó.

Es por eso que el mítico lateral izquierdo del Real Madrid y la selección brasileña le hizo llegar la indumentaria que la Canarinha usó en Corea y Japón 2002, el Mundial en el que lograron el pentacampeonato. "Hola Roberto, acá me llegó tu camiseta. La verdad que muy agradecido de tener esta joya", dijo el argentino.

El uniforme llegó, además, con un bonito mensaje y su firma: "para el grande Leo Messi con cariño", a lo que el transandino le agradeció. "Yo dije que me habría gustado tenerla y me la mandaste, así que muchísimas gracias. Yo te voy a mandar la mía", comprometiéndose a darle una de las suyas.

"La verdad que le empecé a dar bola al tema de las camisetas o de los recuerdos de más grande, porque antes no prestaba atención a eso, o no me llamaba. Mi hermano Matías, en Argentina, guardó cosas y tiene muchísimas desde que empecé", contó Messi del motivo por el que empezó a coleccionar camisetas de los rivales.