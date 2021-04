Liga vs Vélez | Fecha, horario y canal para ver en vivo, online y por tv a Pablo Galdames por la fase de grupos de la Copa Libertadores por Fox Sports

La participación chilena en Copa Libertadores no es sólo producto de los clubes nacionales presentes en la fase de grupos. También, hay jugadores chilenos que emigraron a equipos extranjeros y juegan en el máximo torneo latinoamericano desde suelos foráneos. En ese sentido, el grupo G tiene nutrida comparecencia nacional: Unión La Calera como club, y Pablo Galdames y Mauricio Isla como representantes nacionales en un cuadro argentino y brasileño, respectivamente.

En esa línea, Vélez Sarsfield y Flamengo ya se enfrentaron, haciendo chocar a los chilenos en cancha. Fue victoria para el Mengao de Isla por 3-2, dejándolo en solitario en la primera posición.

Ahora, el cuadro de Galdames necesita recuperarse de la derrota frente a Liga Universitaria de Quito, que empató en un partidazo con Unión La Calera, debutante en la competencia internacional. Por el momento el equipo argentino es último del grupo.

El volante nacional, de hecho, no ha recibido buenas críticas luego del rendimiento propio y de Vélez en la justa continental. Sobre todo TyC Sports, que lo calificó con nota 4.0, muy por debajo de un rendimiento aceptable. En contraparte, luego del encuentro con Flamengo, Isla recibió loas de la prensa pero también apuntes de errores.



Día y hora: ¿cuándo juegan Liga vs Vélez por la fase de grupos de Copa Libertadores?



Liga vs Vélez se jugará el día martes 27 de abril a las 18:15 horas de Chile.





Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Liga vs Vélez?



El partido será transmitido por FOX Sports 1. Revisa aquí tu cableoperador:



Fox Sports 1



VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



El partido será transmitido por STAR y Zapping.