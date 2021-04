Opaco: Prensa internacional critica la noche de Mauricio Isla, Carlos Palacios y Pablo Galdames en Copa Libertadores

Este martes los chilenos en el extranjero tuvieron su esperado estreno en la Copa Libertadores 2021. Carlos Palacios junto al Inter de Porto Alegre y el cruce entre Flamengo de Mauricio Isla contra el Vélez Sarsfield de Pablo Galdames marcaron la jornada para los jugadores nacionales.

Aunque los resultados no estuvieron para nada del lado de los seleccionados, ya que dos de tres sumaron derrotas. Esto lo hizo sentir la prensa internacional, que evaluó de forma opaca los rendimientos en el torneo más importante del continente.

Mauricio Isla, el mejor

Si hay que destacar a uno entre los tres que saltaron a la cancha este martes, ese es Mauricio Isla. El huaso fue el único que se llevó una victoria (3-2 ante Vélez), aunque no actuación no dejó conforme a los brasileños.

Mauricio Isla no dejó conforme a la prensa brasileña. Foto: Agencia Uno

Globoesporte fue uno de los que mejor vio al lateral chileno, asegurando que ante el fortín "se presentó como una opción en el frente, pero los cruces en la gran mayoría de las veces fueron defectuosos". Ante esto, se ganó un 6.0.

Pero esa visión no la compartieron en Lance, donde fueron aún más críticos de su juego ante el cuadro trasandino. Aparte de calificarlo con un 4.5, señalaron que estuvo "muy ofensivo, pero no tomó las decisiones correctas".

Carlos Palacios con gusto a poco

Carlos Palacios fue otro que no tuvo una buena jornada en Copa Libertadores. El ex Unión Española hizo lo posible por participar en el juego, pero el partidazo que hizo Always Ready lo dejó sin opciones de destacar.

De hecho, el chileno fue reemplazado en el complemento, jugando apenas 45 minutos de partido. Globoesporte no hizo mayor eco de su actuación y solo lo calificó con un 4.5.

Carlos Palacios tuvo un opaco estreno con el Inter de Porto Alegre en la fase de grupos. Foto: Inter de Porto Alegre

Pablo Galdames en deuda

Uno que se cruzó con Mauricio Isla fue Pablo Galdames. El volante estuvo desde el arranque en Vélez ante Flamengo, pero tampoco brilló como venía haciéndolo semanas atrás.

Esto llevó a que la prensa argentina lo calificara con un 4.0. En TyC Sports justificaron dicha evaluación apuntando a que tuvo "algunas malas entregas de la pelota. No logró imponerse en el mediocampo".

Los chilenos se quedaron con las ganas de brillar en la primera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores. Sin embargo, queda aún camino por delante para tapar bocas y llegar a lo más alto del continente.

