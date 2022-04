La Liga MX sigue con todo en en cierre de la primera fase y la noche de este miércoles los chilenos vieron acción, aunque con distinta suerte. En uno de los partidos que más de los nuestro tuvo en cancha, el América de Diego Valdés se impuso por 2-0 frente al León de Víctor Dávila y Jean Meneses.

El elenco de las Águilas se puso en ventaja rápidamente, ya que a los 8' minutos de juego Richard Sánchez abrió el marcador. Con un tiro libre que fue desviado por la barrera, el gigante mexicano logró marcar el 1-0.

Las cosas eran cerradas entre dos equipos necesitados, pero el camino se abrió para el América desde el final del primer tiempo, cuando José Rodríguez vio la tarjeta roja por un pisotón denunciado por el VAR, dejando a su equipo con 10 jugadores.

El panorama no mejoraría para el León, que en los 55' sufrió la expulsión de Víctor Dávila. El chileno entraba al área y chocó con uno de sus rivales, reclamando un penal que no le sancionaron. Ante esto, le gritó al árbitro y el juez no dudó en mostrarle la cartulina.

Con nueve jugadores en la cancha, el León se dedicó a aguantar como fuera para que el marcador no cambiara, pero en los 66' el América estiró su ventaja. Alejandro Zendejas y una gran jugada preparada le dio el 2-0 que terminó por sellar el partido. Hubo un expulsado más en los felinos con William Tesillo en los 85' y pudo haber un tercer gol, pero este fue anulado por una falta previa.

Así, las Águila saltan hasta el sexto lugar con 22 puntos y se ilusionan con llegar a la zona de clasificación directa a la fase final. Por su parte, el León sigue complicado aunque en el puesto 12, metiéndose en el último cupo rumbo a la eliminatoria.

Monterrey de Seba Vegas no pasa del empate con Atlas

En otro de los partidos de este miércoles, el Monterrey de Sebastián Vegas no logró romper el muro del Atlas y selló un empate que los deja muy cerca del objetivo. Los Rayados quedaron cerca del boleto directo a las finales, aunque todavía deben defender esa opción.

Con el defensor chileno siendo titular durante todo el encuentro, el equipo del Señor Barriga logró un ajustado 0-0 que pudo ser peor. Esto, ya que en los 66' de partido, Celso Ortiz se fue expulsado y los dejó con uno menos. Pese a ello, supieron aguantar el resultado y llevarse un punto de oro.

Igualados con 23 puntos, pero con un gol más a favor, el Monterrey pasa directo a la serie final si el torneo se terminara hoy, mientras Atlas queda en zona de eliminatorias. A falta de dos fechas, el último cupo rumbo al cierre del torneo se lucha con todo.

Atlético San Luis ganó y se mete en la lucha por un cupo en las eliminatorias

En el último encuentro disputado en esta jornada, el Atlético San Luis logró un valioso triunfo por 2-0 frente a los Pumas. Con goles de German Berterame de penal a los 13' y de Luis Bermeo en los 71', se quedaron con tres puntos que pueden salvar la temporada.

El elenco rojiblanco se mete en la zona de eliminatorias con 20 unidades, a solo una del último clasificado, por lo que deberá defender con todo su opción en las dos fechas que quedan de la fase regular de la Liga MX.