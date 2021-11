El Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz busca dejar atrás su irregularidad, enfrentándose al Bochum en la 12° fecha de la Bundesliga.

El equipo de las aspirinas no lo pasa bien en el fútbol alemán, después de un gran arranque que ilusionó con pelear por la cima, poco a poco se ha ido desinflando. Hoy suma cuatro fechas sin ganar, con lo que cayó hasta el 6° lugar de la Bundesliga con 18 puntos. En la última fecha lograron rescatar un agónico empate 1-1 ante Hertha Berlín, con gol en el minuto 90 de Robert Andrich.

En los cuatro partidos que Leverkusen no ha ganado, Charles Aránguiz no ha podido estar presente en cancha. En chileno no ve acción con la camiseta de los alemanes desde el 3 de octubre, cuando derrotaron por 4-0 a Arminia. Luego el formado en Cobreloa sufrió problemas musculares. Esta semana se reintegró a los entrenamientos del equipo, aunque no se sabe si será parte del encuentro a disputarse en el BayArena.

Bochum vive una campaña con altos y bajos, que lo tiene en estos momentos en el 12° lugar con 13 puntos. En la última jornada derrotaron a Hoffenheim por 2-0, por lo que irán con confianza a visitar a Leverkusen.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Leverkusen vs Bochum?



Leverkusen vs Bochum juegan este sábado 20 de noviembre a las 11:30 horas.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Leverkusen vs Bochum?



El partido de momento, no tiene señal confirmada para Chile.

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Leverkusen vs Bochum?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star +.