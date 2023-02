La Bundesliga tiene intensa acción en la 20° fecha, donde dos equipos muy necesitados de puntos se enfrentan. El Bayern Múnich recibirá en su casa al complicado Bochum, en la previa a otro muy importante desafío en la UEFA Champions League.

¿Cuándo juega Bayern Múnich vs Bochum?

El partido se disputará el sábado 11 de febrero a las 11:30 horas de Chile, en el Estadio Allianz Arena de Múnich.

¿Dónde ver el duelo de la Bundesliga?

El encuentro se podrá ver en vivo en Chile a través de la plataforma de streaming STAR+.

Líderes, pero sin margen

Los bávaros son siempre el equipo llamado a ser campeón en el fútbol alemán. No por nada han conquistado la liga local en las últimas diez ediciones de forma consecutiva. A esta altura, lo raro sería que no dieran la vuelta olímpica. Claro que esta temporada no están dominando con la facilidad acostumbrada.

Bayern Múnich está en la cima de la Bundesliga con 40 puntos, pero muy cerca viene el sorpresivo Unión Berlín con 39 unidades. Un poquito más atrás aparece el Borussia Dortmund con 37 puntos. Lo apretada que está la lucha hace que los bávaros no tengan margen de error. Hasta un empate podría hacer que pierdan el 1° lugar. Además, hay que considerar que tras el encuentro de esta fecha volverán a disputar la UEFA Champions League, donde enfrentan al PSG.

El Bochum vive una realidad totalmente opuesta en el fútbol alemán, debido a que están en el 15° lugar con 19 puntos, solo una posición sobre la zona de descenso. La situación es compleja y más pensando en rescatar unidades en un estadio tan difícil como el Allianz Arena. Lo positivo, es que en su más reciente presentación por la Bundesliga consiguieron un triunfazo ante Hoffenheim por 5-2.

Tabla de posiciones de la Bundesliga