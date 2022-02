Este domingo el Leeds United comunicó que Marcelo Bielsa no continuará en el equipo, luego de la fea derrota por 4-0 frente al Tottenham en la Premier League.

Uno que quiso despedirlo de forma especial fue el volante de la selección inglesa, Kalvin Phillips, quien afirmó que ha crecido mucho como futbolista en el tiempo que ha dirigido por el rosarino.

"Gracias Marcelo por todo lo que has hecho por mí. Viste en mí lo que ni siquiera vi en mí mismo", dijo uno de los mejores mediocampistas de la pasada Eurocopa.

"Me ayudaste a crecer como jugador, pero lo más importante como persona. Te deseo todo lo mejor en tu próximo capítulo", añadió.

Kalvin Phillips incluso quiso agregar un detalle al escribir en español: "¡Gracias Marcelo. Vamos Leeds Carajo!!".

Otro jugador que le envió un mensaje fue Illan Meslier: "Gracias señor. Leeds y yo estamos eternamente en deuda contigo. Pusiste al equipo donde pertenece después de 16 años. Colocaste tu confianza en mí y me ayudaste a hacer mi debut en la Premier League. Gracias por todo nuevamente y espero lo mejor para ti".

En tanto, Diego Llorente, señaló: "Los resultados no dan por reflejado el trabajo y el aprendizaje que nos has transmitido en este tiempo. Ha sido un orgullo y privilegio crecer como jugador a tu lado mister. Gracias por todo lo que has hecho tanto por el equipo como por mí. Te deseo lo mejor en el futuro".

Finalmente, Liam Cooper, publicó: Uniste un club, una ciudad y un equipo. Estaré eternamente agradecido por todo lo que usted y su personal hicieron por mí y mi familia. Una leyenda del club de nuestra era. Gracias Marcelo".