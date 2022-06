Leandro Paredes, volante del PSGy de la selección argentina, debutó en Boca Juniors el 6 de noviembre de 2010 en la derrota 2-0 ante Argentinos Juniors, cuando sólo tenía 16 años de edad.

En ese tiempo el equipo xeneize era dirigido por Claudio Borghi, ex técnico de la selección chilena, quien le jugó una broma al entonces adolescente Paredes, semanas antes de su estreno.

En una charla con Caja Negra, el volante de contención recordó con humor aquella situación, aunque reconoció que estuvo a punto de llorar.

“Fue increíble y raro. Era chico, tenía 15 años. Me llamó mi entrenador y me dijo que tenía que presentarme en Primera. Fue un sueño cumplido, pero que no me esperaba a tan corta edad", comenzó el relato.

"El Bichi Borghi era el técnico. Me hizo una joda. En la pizarra decía que me tenía que presentar en el gimnasio. Él llegó más tarde y me dice ‘¿qué hacés acá?’. Le respondí: 'Vi mi nombre en el pizarrón y decía que me tenía que presentar acá'", continuó.

"Me pregunta cuál es mi nombre y se lo digo. Y me dice ‘se habrán equivocado, ¿podés esperar afuera?’. En ese momento se me cayó el mundo. Estuve 10 segundos fuera del gimnasio, que para mí fueron cuatro o cinco horas. Él volvió a salir y me dijo que era una broma, que entrara y me presentara. En ese momento quería llorar, irme a mi casa, no sabía qué hacer", añadió.

Pero el Bichi no se quedó ahí, pues luego ordenó a uno de sus jugadores que le pegue una patada en su primer entrenamiento, hecho que fue revelado por el propio Paredes.

“El otro día lo vi a Battaglia y me hizo acordar una anécdota. En el primer entrenamiento que hago con Primera el Bichi Borghi quería ver cómo reaccionaba a una patada. Hizo una reunión para que alguno me pegara una patada apenas empiece el partido", narró.

"Me contaron que el Chaco Insaurralde levantó la mano, pero Borghi le dijo ‘vos no, que sos muy bruto’. Y le dijo a Battaglia. Yo me enteré después. La primera que toqué, Battaglia me levantó por el aire”, finalizó.