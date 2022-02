Leandro Benegas sorprendió dando el gran salto al fútbol argentino tras su paso por Curicó Unido. El delantero firmó con Independiente y será parte del plantel que peleará el título de Primera División al otro lado de la cordillera.

Apenas estampó su vínculo con el Rojo, el artillero se integró a los trabajos al mando de Eduardo Domínguez. Este jueves en conferencia de prensa dio sus primeras palabras como jugador del club y explicó cómo se gestó su llegada.

"Un jueves se comunicó conmigo el Rolfi Montenegro y me transmitió sus intenciones de traerme al club. No tuve dudas: tenía muchas ganas de asumir un desafío como éste. Ya llevo una semana de mini pretemporada, sumando millas. Y estoy bien: veremos cómo me encuentra el técnico y si puedo ayudar al equipo el sábado", señaló.

Benegas, que fuera convocado a la selección chilena tiempo atrás, recalcó que espera sumar minutos pronto. "Me estoy poniendo bien desde lo físico para estar cuando el técnico me necesite. Estoy luchando contra el tiempo, no creo que pase mucho hasta que me pueda contar como titular".

De hecho, este sábado Independiente tiene un partido clave para escalar en la tabla cuando enfrente a Boca Juniors, rival al que el ex Curicó Unido desafío. "Tenemos un gran equipo, jugadores muy importantes, jugadores que pueden marcar la diferencia. A Boca le podemos jugar de igual a igual y sacar un gran resultado".

Benegas y su rol en Independiente

A sus 33 años, Leandro Benegas llega con una misión clara a Independiente. El delantero será uno de los pilares de los más jóvenes y buscará aportar con su experiencia a las nuevas generaciones, tal como lo reconoció en conferencia.

"En el fútbol me ha tocado vivir cosas buenas y otras no tan lindas. Este momento me encuentra más experimentado. No sé si por una cuestión de edad seré un referente o no. Uno trata de aportar para mejorar y que lo mejoren a uno. Me he encontrado con un plantel super abierto, muy humano. Se hace más fácil adaptarse a un plantel así. Me han ayudado mucho y se me ha hecho muy sencillo", explicó.

Al cierre, Benegas detalló lo que aportará al club. "El hincha se va a encontrar con un jugador que trata de representarlos dentro de la cancha en cuanto a la entrega, el juego en equipo y ser el primer defensor cuando la pelota no se tiene. Soy de batallar bastante en la salida de los defensores rivales. Y obviamente sé que me trajeron para hacer goles".