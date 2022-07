Ya es oficial: Robert Lewandowski será jugador del Barcelona. Luego de varias semanas de resistencia, el Bayern Munich confirmó que dejaron libre al atacante polaco y el elenco culé anunció un principio de acuerdo, para el que solo faltan los exámenes médicos y la firma.

Y esta mañana, Lewandowski vivió su último entrenamiento con su ahora ex club. El delantero se había integrado a la pretemporada del Bayern a inicios de esta semana y horas antes de que se confirmara su fichaje al Barcelona, el atacante tuvo una despedida llena de abrazos con sus compañeros.

"Me despedí de los muchachos en el campo", confirmó el polaco al periodista Torben Hoffmann de Sky Sports a la salida de su última práctica. "No estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Quería mantenerme en forma y volver a entrenar con los chicos", añadió.

"Estos ocho años fueron especiales y eso no se olvida. Me lo pasé muy bien en Múnich. Voy a volar pronto, pero después del campo de entrenamiento vendré de nuevo y me despediré apropiadamente y organizaré algunas cosas", añadió.

El polaco deja el Bayern Munich luego de haber obtenido una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, además de quedarse ocho veces con la corona de la Bundesliga. Como manifestó hace un mes, Lewandowski parte hacia el Barcelona en búsqueda de "nuevos retos".