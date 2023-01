Barcelona vuelve a llorar la partida de Messi: "Estábamos en la ruina, no pude retenerlo"

Lionel Messi se reintegró al Paris Saint-Germain tras coronarse campeón del mundo con la selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Desde el Barcelona miran con nostalgia a La Pulga y aún su partida tras la temporada 2020-21 es una herida abierta en los azulgranas.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, se refirió a la salida de Messi, el presente y futuro del argentino, con la esperanza intacta que los caminos del jugador y el club culé se vuelvan a cruzar.

“Tuve que poner al Barça por delante del mejor jugador de la historia del fútbol. En esos momentos de ruina económica no pude retenerlo. Creo que era lo mejor para el club”, dijo Laporta en entrevista con la Cadena SER.

El directivo agregó que “ahora mismo es jugador del PSG y prefiero no hablar de él. Nosotros estamos centrados en el Barça. Leo siempre formará parte de nuestro escudo y me gustaría que tuviera un final diferente del que tuvo. Hay varias opciones, pero me equivocaría si las dijera. Tenemos relación”.

Sobre el reciente Mundial de Qatar 2022, Laporta sostuvo que "si ganaba Argentina me alegraba por Leo Messi. Si ganaba Francia por Dembélé y Koundé. Pero Leo se merecía el Mundial".

Respecto a la posibilidad de otros nombres que rondan la órbita del Barça, Laporta sentenció que “no pagaremos 80 millones por Bernardo Silva, seguro. ¿Erling Haaland? Ya veremos cómo lo hace en el City, nosotros de momento tenemos a Robert Lewandowski que lo está haciendo muy bien”.