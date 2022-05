Drama en el fútbol ecuatoriano. Byron Castillo, figura del Barcelona de Guayaquil, se puso a llorar después de cometer un penal en la derrota del ídolo ante Aucas. Pidió salir de la cancha entre lágrimas y dio cuenta del duro momento personal que vive a partir de la denuncia en su contra por presunta inscripción fraudulenta en la selección de Ecuador.

A dos semanas del plazo para responder ante la FIFA por la acusación de Chile, el jugador sufrió lo indecible en el estadio Chillogallo, y evidenció el peso que carga sobre su espalda: además de su presencia y la de su país en el Mundial de Qatar 2022, ha debido enfrenar un proceso judicial por pensión de alimentos y un frustrado traspaso al fútbol brasileño.

Los ecuatorianos no quedaron indiferentes ante la demostración. Sebastián Becker, comentarista de la señal local de DIRECTV Sports, mostró su empatía a través de Twitter: "El peso emocional al que ha sido expuesto Byron Castillo en los últimos meses, entre su frustrada transferencia y todo el circo mediático de las últimas semanas, es inmenso".

"Castillo desplaza a (Carlos) Cuero con el brazo sobre la espalda. Es penal muy claro, no hay hombro contra hombro. El semestre del lateral derecho de la selección es preocupante y hoy ha sido el principal foco de fragilidad defensiva amarilla", explicó el analista.

El calvario que vive Byron Castillo: "Hoy se rompió la cuerda"

"Hoy se rompió la cuerda. Nunca hay que olvidar que son seres humanos antes que deportistas", sentenció Becker tras la dramática exhibición del jugador en Quito, en su regreso a las canchas luego de quedar al margen de la visita a Metropolitanos de Venezuela por Copa Sudamericana por una orden de arraigo y su caída transferencia al exterior.

Por su parte, uno de los periodistas identificados con Barcelona, Iván Triviños, pidió ayuda para el lateral derecho: "Este es el resultado de toda la maldad que ha aguantado este chico, la ayuda psicológica profesional en un club es necesaria y obligatoria, un jugador de Barcelona pidiendo que lo saquen de la cancha porque la presión lo tiene liquidado".

Ronald Vinces aseguró que "la reacción de Byron Castillo demuestra lo que está viviendo el jugador. El linchamiento mediático no sólo viene de afuera, casa adentro también. Es confirmado: el peor enemigo de un ecuatoriano es otro ecuatoriano", sentenció el periodista de radio Estrella de Guayaquil.

Por su parte, José Doumet, ex presidente del conjunto torero, reconoció que "lo de Byron Castillo no es sólo un bajo rendimiento por casualidad. Es un chico joven, expuesto a un circo sobre su nacionalidad, el posible traspaso al exterior, su polémica convocatoria a la selección. Hoy no pudo más, estalló en llanto".

Lo cierto es que el drama del jugador ecuatoriano parece ser una mezcla de todo tipo de presiones y el revuelo mediático y de redes sociales. Su situación se complejiza y pese a la tranquilidad y relajo inicial, esta noche mostró la dificultad de manejar tamaña responsabilidad.