La vida después del fútbol: ex figura de Racing y Santiago Wanderers la rompe como el "Willy Wonka argentino"

Para algunos futbolistas es muy difícil armar una nueva vida tras el retiro. Algunos siguen ligados al deporte como entrenadores, comentaristas o representantes, mientras que unos se dedican al mundo de los negocios.

La segunda alternativa fue la que tomó el ex volante de Racing Club y Godoy Cruz, entre otros, Diego Villar, quien se luce en su país con una tienda de caramelos.

El mediocampista, que pasó por Santiago Wanderers en Chile, se dedicó al comercial cuando dejó la actividad, idea que surgió de manera espontánea.

La nueva vida de Villar - Olé

"Arrancamos ni bien me retiré, a la semana ya estaba funcionando. Eso fue una de las cosas importantes para poder seguir viviendo: acá encontré un sustento. Me ayudó a calmarme, luego de todo lo que implica el retiro", dijo el ex caturro en una extensa entrevista que le dio a Olé.

Al ser consultado sobre la reacción de la gente cuando lo ven tras el mostrador, dijo que "se sorprende bastante. Quizá me encuentran atrás de la caja atendiendo y se re quedan. Hay que trabajar y entender que después del fútbol hay otra vida. Uno siempre quiere vivir del fútbol, pero a veces no se puede. Todos tenemos una familia y a mí hoy me toca esto. Y me gusta. Soy un laburante más, como me enseñaron de pibe".

Diego Villar se reinventa, como el "Willy Wonka argentino".