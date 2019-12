La última locura de Maradona: "A Riquelme lo hubiera boxeado de lunes a viernes"

Cuando Diego Maradona habla, siempre deja cola. Ahora el astro argentino analizó el momento de Boca Juniors, más precisamente de Juan Román Riquelme, el flamente vicepresidente del elenco Oro y Cielo.

El "10", como siempre sin pelos en la lengua, se fue en contra del ahora dirigente Xeneize, pero no por su actual investidura dirigencial, sino que por su pasado como capitán de Boca.

"Si hay una cosa que valorar de Riquelme es que nos dio títulos. No me importa lo del vestuario. Porque yo en el vestuario no estaba. Me contaron que hacía esto, lo otro. Si yo estaba en el vestuario, él no lo hacía. Yo lo boxeaba de lunes a viernes. El sábado lo dejaba descansar. Y que el domingo que fuera a la cancha a jugar. Esos son códigos que tenemos los futbolistas", señaló el zurdo en un extenso diálogo con TyC Sports.

Por otra parte, el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata habló de Lionel Messi, a quien una vez más llenó de elogios, asegurando que no lo criticará jamás.

"Yo no me enfrentaría con Messi, jamás. Yo soy argentino, no lo critico a Messi, el pibe juega. No jodan, miren lo bueno. Yo soy amigo de Leíto, yo lo vi llorar en la ducha cuando perdimos 4-0 (Alemania). Yo lo vi llorar como un bebé de 5 años", cerró el Diego.