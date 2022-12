El ex futbolista y hoy rostro de ESPN, Quique Wolff, lamentó la muerte de Pelé, pero se consuela sabiendo que O Rei no será olvidado jamás. El presentador de Simplemente Fútbol pudo enfrentarlo en el terreno de juego y después forjó una mitad delante y tras las cámaras de televisión.

Quique Wolff y el consuelo por la muerte de Pelé: "No se olvidará nunca, lo recordaremos siempre"

Enrique Wolff, el ex futbolista argentino y periodista rostro de ESPN más conocido como Quique Wolff, lamentó la muerte de Pelé, el máximo astro brasileño del balompié y crack mundial que tuvo la suerte de enfrentar sobre el césped y con quien hizo lazos delante y detrás de la pantalla de televisión.

“Es una pesadilla que nos toca enfrentar de esta manera terminando la transmisión del partido del fútbol español, pero el fútbol con Pelé no terminará nunca”, dijo Quique Wolff en ESPN.

El otrora defensa argentino agregó que “tener esa foto con Pelé en uno de los partidos jugados en Mar del Plata… tener una foto con Pelé era como tener un premio especial, un jugador estupendo, maravilloso. Un jugador de esos que por suerte pasaron por el mundo del fútbol y nos dio la posibilidad, a los que somos más grandes, de verlo o tenerlo en contra en un partido”.

“Era genial y una persona increíble. Lo digo no sólo por verlo en cada participación con la selección brasileña o el Santos, porque después tuve la fortuna de conocerlo y mucho. Para participar en (el progama) Simplemente Fútbol siempre dijo que sí. Cuando quieras te voy a ver Quique, me decía. Y hablar de fútbol con él, que era lo que le gustaba, fue un regalo tener la posibilidad de saber que contaba con alguien de su capacidad”, complementó.

Incluso el rostro de Simplemente Fútbol se dio espacio para compartir anécdotas: “tenía cosas de Pelé (risas). Un día fuimos a jugar, no sé si fue el de Mar del Plata contra él, pero nunca me voy a olvidar que estábamos por salir a la cancha con Racing y Roberto Perfumo nos paró y nos dijo: no le peguemos a Pelé. Y yo lo miraba y pensaba: qué le vamos a pegar, si era fuerte también cuando le entraba algún jugador”, contó.

Añade: “y Roberto nos dice que si no le pegamos por ahí anda distraído y no tiene muchas ganas de jugar, pero si le pegamos lo despertamos. Y era así, era ver que el partido lo podíamos llevar, pero Pelé te caminaba por arriba. Fue muy lindo verlo jugar. El mundo del fútbol le debe muchísimo. El recuerdo por suerte está. No hay tantas imágenes de Alfredo Di Stéfano, pero sí tienes muchas de Pelé. Alguien muy bien llamado el Rey Pelé”.

Quique Wolff sentenció que “Pelé hizo de todo para que Brasil apareciera en todos lados. Se fue y esa es la tristeza, pero no se va a olvidar nunca porque lo vamos a recordar siempre, tenemos la suerte de tener imágenes y estará siempre presente”.