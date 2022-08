Jon Ander Ulazia, director ejecutivo de la Sociedad Deportiva Éibar, fue uno de los invitados más aplaudidos en el Congreso Desarrollo Integral del Fútbol que se organizó esta semana por encargo de la Federación de Fútbol de Chile. El dirigente ofreció una conferencia para explicar cómo su equipo llegó a la máxima categoría del fútbol español.

Y la clave está en las bases. "Estamos muy basados en nuestra comunidad. Nuestro estadio lleva 75 años en el mismo sitio. Nuestras políticas van dirigidas a nuestro entorno, el 75 por ciento de nuestra propiedad está en nuestro territorio", valora el directivo vasco en diálogo exclusivo con Redgol.

"Todos esos factores, unidos al sentimiento de pertenencia que se genera cuando desde pequeños, generan un sentimiento de comunidad y arraigo. Éibar es impensable fuera de Éibar. Quizás alcanzaríamos mayores cuotas si están en una capital en una provincia de afuera, pero la realidad es que es impensable el traslado", puntualiza.

Éibar es un club pequeño: la ciudad tiene una población de tan solo 27 mil habitantes. Pero tiene un objetivo específico: convertirse en el segundo equipo de los españoles. De hecho, Jon Ander Ulazia se siente cómodo con el ejemplo de un hincha que sigue dos equipos, un escenario que hoy podemos llamar poliamor futbolístico.

"No veo mal el poliamor. No tengo problemas en decir que mi segundo equipo es la Real Sociedad. Cuando era pequeño, Éibar no tenía el tamaño que tiene ahora y estaba en Segunda División, que no era igual que ahora. Yo soy aficionado de la Real Sociedad y sufro por el equipo, pero soy de Éibar a morir", asegura.

"Llevo 29 años de socio y yendo a la mayoría de los partidos, pero soy de la Real Sociedad. No es algo necesariamente malo. En España, lo que aspiramos es ser el segundo equipo de mucha gente. Que alguien diga: 'Soy del Sevilla o Valencia y me gusta el Éibar. Cuando no veo a mi equipo, veo a Éibar'", continúa.

Seducir con valores: "Humildad, trabajo, respeto y compañerismo"



Uno de los secretos que han permitido acercar al Éibar es el trabajo que hacen en redes sociales y espacios digitales, todo delicadamente dirigido por una empresa japonesa. En ese sentido, Jon Ander Ulaiza dice que la intención es que "nuestros signos distintivos sean la humildad, el trabajo, el respeto y el compañerismo".

"En base a eso, intentamos ser el segundo equipo. Después de todos los partidos, le deseamos mucha suerte en redes sociales al rival, independiente del resultado. Y suele ser la publicación que más interacciones genera y mejor imagen nos genera", asegura el directivo vasco.

"Hay valores que no se deben perder en ningún caso, incluso si en un partido te jugabas la vida y te han ganado. Esto es fútbol. Partiendo de eso, creemos que podemos generar más simpatías", continúa.

Por último, el dirigente del Éibar reflexiona sobre la decisión del fútbol inglés, donde no se podrán cambiar colores y distintivos de los clubes sin la opinión de los hinchas.

"Tienes que hacer partícipe a tu hinchada de tus decisiones, aunque siempre hay que tener un equilibrio. Entiendo la paralización por cambios radicales, pero el fútbol es evolución. Siempre hay que evolucionar y mejorar, se debe procurar por mecanismos de coparticipación y cogobernanza", completa.