El fútbol chileno rechaza la polémica barrera de cocodrilo: "Es ridículo, se ve horrible"

En 2018, Barcelona e Inter de Milán jugaban un partido de Champions League y un tiro libre peligroso puso a Luis Suárez frente al balón. La jugada pasó a la historia gracias la peculiar defensa lombarda: Marcelo Brozovic se acostó sobre el pasto detrás de la barrera, dando origen al célebre cocodrilo. La pelota dio precisamente en el croata.

La maniobra se viralizó por todo el mundo como estrategia el equipo defensor contra los balones que pasan por debajo de la barrera. Pero en Chile todavía no se extiende la idea. En cambio, se abrió un debate estético y futbolístico: muchos consideran que además de verse feo para el espectáculo, no tiene mucha utilidad.

Así lo refleja Rodrigo Pérez, ex defensor de Cobreloa y la selección chilena. "No le encuentro sentido. La mayor cantidad de goles se hacen por arriba y, de pasada, no se ve bien. Yo estuve en muchas barreras y la tónica era no moverse, estar bien juntos, incluso si saltábamos. De hecho cuando yo jugué, nunca se pensó en acostar a alguien".

Marco Verratti se acuesta por las puras haciendo el Cocodrilo, en la previa del gol de tiro libre que el Manchester City le anotó al PSG en la Champions. Foto: Getty.

El portero Patricio Toledo, quien armó un sinnúmero de barreras en su carrera, también le baja el pulgar. "No me agrada tanto. Además no hay tantos jugadores que le peguen bien a la pelota y te puedan complicar por abajo. Acá en Chile vi al Coke (Jorge) Contreras pegarle así. Pero hoy se hacen más jugadas preparadas. Si yo estuviera jugando no lo haría, no permitiría que un compañero se acostara".

Gabriel Mendoza también se acuerda del Coke. "Lo hacía espectacularmente, aunque en verdad en una cancha eso del cocodrilo se ve feo, muy tosco. A pesar de que sirve para neutralizar a grandes pateadores de tiro libre".

El ex mundialista Miguel Ángel Gamboa fue categórico al señalar que "es algo ridículo, se ve horrible", aunque lo entiende pues "ningún jugador volvió a tirar por abajo desde que se acostó un tipo en el suelo. Lo importante en una barrera es saber aguantar el pelotazo, no como pasó en el partido del PSG, donde se abrieron".

Un gran ejecutante de esta especialidad era Jorge Aravena, quien indica que "los arqueros buscan posibilidades para que no les hagan el gol. Hace rato se viene presentando una situación así de extraña. A mí nunca me pusieron una barrera así, solamente un arquero me hizo una barrera al revés, pero le hice el gol igual porque me dejó mucho espacio para disparar".

El aludido por muchos Jorge Contreras, se puso en la piel del jugador que debe ir al sacrificio para ponerse en el pasto. "Se debe sentir súper mal el encargado de acostarse. Además imagínate si le llega un pelotazo en la cabeza, puede ser incluso un poco peligroso", indicó quien inventó esa jugada antes que Ronaldinho y Lio Messi en los pastos chilenos.