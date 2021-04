Patricio Yáñez indignado por la barrera con cocodrilo: "Me parece casi humillante para el jugador"

El cocodrilo se acerca rápidamente al fútbol chileno. La tendencia de ubicar a un jugador acostado detrás de la barrera en los tiros libres peligrosos, para impedir que un balón a ras de piso llegue a la portería se ha extendido violentamente en Europa.

Hasta los equipos más empingorotados han comenzado a utilizar el mecanismo, al punto que hasta Marco Verratti, uno de los faroles del PSG de Francia, tuvo que sacrificarse ante un tiro libre de Manchester City en las semifinales de la Champions League.

Pero en Chile ya comenzaron a aparecer los detractores. Y no sólo desde el punto de vista estético, si no que además en cuanto a la función que debe ejecutar el jugador, una tarea que no convence al mundialista y referente Patricio Yáñez.

"Yo no estoy de acuerdo con el cocodrilo. Me parece casi humillante que un jugador se ponga en esas condiciones", bramó el popular Pato en Deportes en Agricultura, después de que Manuel de Tezanos se allanara a la opción de emplear el recurso.

Marco Verratti ejecuta el cocodrilo en la barrera ante un tiro libre en la Champions League. Foto: Getty Images

Para Yáñez, no es necesario que se utilice este mecanismo, porque la cantidad de aciertos por debajo de la barrera es menor. "El otro día fue Verratti en el gol en que se abre la barrera. Creo que no hay tantos goles como para poner el cocodrilo", sentenció.

Habrá que esperar para ver si algún entrenador chileno se la juega por esta dinámica por sobre las críticas. Lo cierto es que a la hora de evitar un gol y si está dentro de lo reglamentario, todo está permitido.