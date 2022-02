Este fin de semana el futbolista italiano, Francesco Flachi, volvió a jugar un partido de fútbol oficial luego de 12 años de castigo debido al consumo de drogas.

En 2010 dio positivo por benzoilecgonina (un metabolito de la cocaína), lo que le significó esta dura sanción, pero no era la primera vez pues en 2007 ya había sido castigado por dos años por la misma sustancia.

En 2006, cuando jugaba en la Sampdoria, también había sido suspendido por dos meses por reunir información para apostantes italiano junto a su compañero Moris Carrozzieri.

Doce años después de su castigo y con 46 años de vida, Flachi debutó en el Signa 1914 de la quinta división de Italia este fin de semana, jugando 30 minutos.

"Me sentí bien, podría haber hecho aún más, al menos llegar al final de la primera parte", dijo el veterano futbolista tras el partido.

Luego, expresó emocionado: "Este día cancela 12 años de inhabilitación. Es mi renacer. Esta es la prueba de que yo también me he rehecho".

"¿Qué he sentido? Al principio me sentí mareado, hace una semana que no duermo por la tensión. Ahora estoy muy feliz, quiero agradecer a todos los que me hicieron sentir como antes. Un jugador de fútbol", finalizó.

Flachi, quien llegó a ser seleccionados italiano en categorías menores, defendió las camisetas de Fiorentina, Bari, Ancona, Sampdoria, Empoli y Brescia. Con la Samp brilló con 110 goles en 280 partidos, siendo todavía el tercer máximo goleador histórico del club.