La artista estadounidense Pink llamó a Cristiano Ronaldo a sumarse a una linda iniciativa en favor de un puñado de niños, y por supuesto que el ídolo de Manchester United no decepcionó.

Cristiano Ronaldo y la superestrella Alecia Beth Moore, más conocida como P!nk, tuvieron una notable cruce en redes sociales en la noble búsqueda de apadrinar a un montón de niños en la antesala de la Navidad.

Todo comenzó cuando la intérprete de Get The Party Started escribió un tweet etiquetando a la estrella de Manchester United para pedirle ayuda en una plausible cruzada solidaria en favor de un grupo de menores.

"Hey, Cristiano. Estoy apadrinando a dos niños este año por Navidad que no quieren nada más que una de tus camisetas. No tienen mucho, pero estoy decidida a que esto ocurra", comenzó la artista.

P!nk invitó al crack portugués: "¿te apetece enviarme un par de camisetas y cambiarles la vida? Sé que haces cosas maravillosas todo el tiempo, pero...".

El llamado de la afamada estrella estadounidense se viralizó rápidamente y los usuarios comenzaron a mencionar insistentemente al Bicho para que viera el mensaje. Y, por supuesto, CR7 no destiñó.

"Hola P!nk, estoy encantado de ayudar. Prepararé algunas camisetas firmadas para estos niños, sin ningún problema", replicó el portugués.

De paso, el ídolo de Old Trafford aplaudió a la intérprete de Just Give Me a Reason por su noble iniciativa en favor de los pequeñitos.

"¡Felicitaciones por hacer que esto suceda!", agregó el histórico goleador de 36 años tras sumarse a la notable idea.

De esta manera Cristiano Ronaldo y P!nk ya pusieron en marcha el plan para ayudar a llevar alegría a los menos favorecidos en la época navideña.