Amazon Prime Video lanza trailer del documental sobre la cantante Pink

Ya les habíamos contado que Amazon Prime Video estaba apostando fuerte por las producciones relacionadas con la música. Pero ahora acaba de liberar el trailer de lo que será el documental sobre la cantante Pink, P!NK: All I Know so Far, que estrenará en su plataforma la próxima semana.

A través de esta producción, los fanáticos podrán acompañar a la galardonada intérprete y músico mientras se embarca en su gira mundial Beautiful Trauma.

El tour batió récords en 2019 y le dio la bienvenida al público a unirse a la familia que escogió mientras trata de equilibrar el cumplir con los roles de ser madre, esposa, jefa y artista.

Mezclando imágenes de su gira, entrevistas detrás de cámaras y material registrado a nivel personal, el director Michael Gracey (The Greatest Showman) ofrece al público un vistazo al detrás del telón, del circo al que ella llama vida.

P!NK: All I Know so Far da un acceso sin precedentes al mundo privado de Pink, como nunca antes se ha visto, y se podrá ver a través de Amazon Prime Video desde el próximo 21 de mayo.