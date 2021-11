La aventura de Cristiano Ronaldo en la Juventus no fue del todo buena. El portugués pareció no haber disfrutado su estadía en el club italiano y así lo dejó claro el documental All or Nothing (A todo o nada), de Amazon Prime, que luego podrá ser visto por todo el mundo.

En un trailer de la producción, se pudo ver una acalorada e inesperada discusión con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado en los vestuarios, donde el jugador cafetero no se intimidó ante el portugués y le paró los carros cuando estaba hablando en contra del equipo.

En un partido de la última Champions League ante Porto en los octavos de final, la Vecchia Signora no hacía un buen partido. Por eso terminado el primer tiempo, Cristiano se enojó y entró al camarín gritando como loco mientras tiraba su camiseta al piso. "Vamos a hacer algo más. ¡Qué mierda! No tocamos nada. Jugamos como la mierda siempre", indicó lleno de rabia.

El jugador sudamericano quiso ser buena onda y se le acercó para pedirle tranquilidad, gesto que el crack mundial no infló. Eso desató la calentura en Cuadrado, quien le hizo valer el tiempo que lleva en la Juve y le respondió con todo.

"Tienes que ser un ejemplo para todos", le dijo en la cara. Claro que la sangre hervía en el luso, quien no se quedó callado y le replicó. "Yo me incluyo también eh, no estamos jugando a nada. Hay que decir la verdad. Es un partido de Champions, hay que tener personalidad".

Fue Andrea Pirlo, DT del equipo, quien quietó las aguas. "Basta, basta ahí. Basta Cris, basta Juan", fueron las palabras del entrenador que buscó calmar los ánimos. Claro que no sirvieron de mucho, pues finalmente la Juve quedaría eliminada ante Porto en el alargue.