La anécdota de Andrés D'Alessandro con Manuel Pellegrini: "La mayoría de mis canas son por tu culpa"

Muchos de los jugadores que han sido dirigidos por Manuel Pellegrini destacan la manera en la que maneja a sus grupos a lo largo de toda su carrera y así lo recuerda Andrés D'Alessandro, quien coincidió con el actual entrenador del Real Betis de La Liga de España cuando ambos estuvieron en River Plate.

El actual jugador de Nacional de Uruguay contó una anécdota que involucra al Ingeniero y a Eduardo "Chacho" Coudet, quien hoy se encarga del banquillo del Celta de Vigo. "Es difícil hacerlo enojar a Manuel, pero yo lo conseguí", narra El Cabezón en un fragmento de su libro autobiográfico.

"Pasó en un partido con San Lorenzo en el Monumental, hace poco lo recordábamos acá en Inter con 'Chacho' y nos reíamos. Me habían sacado amarilla a los 20 minutos por protestar, y un rato después simulé un penal. El árbitro no me echó de casualidad. Pellegrini estaba loco en el banco. En el entretiempo, cuando entramos en el vestuario, me empezó a rezongar, a decirme que cómo me iba a tirar teniendo amarilla", añadió.

Las canas de Manuel. Una divertida anécdota que me contó el Cabezón en su biografía: lo hizo enojar a Manuel Pellegrini e intercedió el Chacho Coudet. pic.twitter.com/AOaP01l3vo — Diego Borinsky (@diegoborinsky) March 5, 2021

"Yo le contestaba por lo bajo, medio cocorito (soberbio), a mí me cuesta quedarme callado, y le dije en un momento: 'Bueno, entonces salgo'. Y Manuel aceptó: 'Listo, salí'. Me saqué los botines, estaba tenso el asunto, yo era el capitán, estábamos jugando un clásico", relató. Sin embargo, eso no sucedió al Chacho interceder por él.

"Cuando unos años después me crucé a Manuel en España, en un Zaragoza vs Villarreal, me dijo: '¿Ves las canas que tengo? La mayoría son por tu culpa'. 'Chacho' me jode: "'Mirá que para hacerlo calentar a Pellegrini tenías que meterle un palo en el c..., eh'. Un fenómeno Manuel, hizo una carrera espectacular", puntualizó D'Alessandro.