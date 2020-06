La Volpe se “postula” a Boca Juniors y hace bolsa a Juan Román Riquelme: “Le doy una vuelta y media al hablar de táctica”

Ricardo La Volpe no tiene mucho filtro. Y así lo demostró, una vez más, al analizar si le gustaría volver a Boca Juniors en algún momento y en algún cargo.

Eso sí, rápidamente le pegó un palo a Juan Román Riquelme, su eventual “jefe” al ser vicepresidente y el encargado de toda la estructura del fútbol Xeineize señalando que “le pinta la cara” si se trata de hablar de estrategias.

“Sería muy bueno que, si no me puede llamar como técnico, me llame como director general. Hoy ven 34 o 35 mil jugadores y después no sacan uno, así que podría ser el director general”, manifestó el ex seleccionador mexicano a DirecTV Sports.

“Podría enseñarle muchas cuestiones de la estrategia y la táctica en el fútbol. Lo pongo en un pizarrón y lo doy vuelta como una media”, disparó.

���� “A Riquelme tengo mucho para enseñarle si me llama, tácticamente lo doy vuelta como una media”#QuedateEnCasa pic.twitter.com/91tewEkkS5 — DIRECTVSportsAr | #QuedateEnCasa �� (@directvsportsar) June 26, 2020

Sobre Carlos Tévez, comentó que “es un jugador importante todavía. Hay jugadores que a cierta edad bajan su rendimiento, pero él sigue siendo importante y está a punto”.

“Debe ser un jugador importante para el técnico y qué bueno que llegue a un acuerdo para buscar un objetivo que sería muy importante para Boca”, abundó.

Riquelme regresó a Boca como directivo y de inmediato se anotó gran poroto: salió campeón ganándole la pulseada a River Plate y con Miguel Ángel Russo como DT.

Finalmente, Bigotón manifestó que incluso le cambiaría su posición natural y de toda la vida a Román, considerado como el último 10.

“No jugaría con Riquelme de enganche, lo usaría como un interior suelto, por derecha o por izquierda. A esos jugadores les tienes que decir que hay un poquito de trabajo cuando se pierde la pelota”, remató.