Manuel Pellegrini se pone firme en el mal momento de Real Betis: "No pienso en dar un paso al costado"

Real Betis tuvo un positivo arranque de temporada en La Liga de España, pero poco a poco fue perdiendo terreno, y partidos, quedando ahora muy cerca de la zona de descenso, los lugares en los que ha habitado siempre en las últimas campañas el cuadro de Sevilla.

Pese al mal momento, el entrenador chileno Manuel Pellegrini sigue firme en el cargo, y asegura que "no pienso en dar un paso al costado", porque está seguro que pueden sacar adelante la tarea.

"(Estoy) preocupado; cuando uno no encuentra las soluciones, uno está preocupado; hemos hecho cambios pero no han dado frutos, pero estamos unidos y más fuertes que nunca. Espero que volvamos a jugar como lo hicimos en los inicios de la temporada", agregó el Ingeniero tras el revés ante Eibar.

Real Betis pasa por un mal momento - Getty

Por otra parte, el adiestrador chileno señaló que tiene el plantel que quiere y confía en que subirán su rendimiento en los siguientes partidos.

"En cuanto al plantel no creo que sea el momento de quejarse, tenemos plantilla para dar mucho más. Y a mí no me faltan ganas para revertir esto; ni mucho menos pienso en dar un paso al costado. Al contrario. Quiero que el equipo retome la confianza y que los jugadores den ese rendimiento que estoy seguro que pueden dar", expresó.