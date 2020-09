Claudio Bravo asegura que va por todo en Real Betis: "Soy ambicioso, no me gusta tirar una semana a la basura"

Claudio Bravo volvió a la Liga de España y mostró que está a gran nivel, porque fue clave en la victoria de Real Betis por 1-0 ante Alavés en el estreno del certamen ibérico.

El meta chileno llegó al equipo de Andalucía por expresa petición del entrenador Manuel Pellegrini, y los dos chilenos esperan hacer grandes cosas en el elenco blanquiverde.

Así lo dejó en claro el arquero de la selección chilena, que en declaraciones que reproduce Diario de Sevilla, contó su ambición y sus ganas por seguir creciendo en el fútbol semana tras semana.

Bravo mostró su mentalidad ganadora cuando le preguntaron por su doble atajada monumental ante Alavés: "a lo mejor, si ese cabezazo hubiera ido a una escuadra o a un lado, me hubiera costado más. Pero estuve ahí. Siempre quieres estar compitiendo. Soy muy competitivo, trabajo siempre para que las cosas salgan de la mejor manera. Trabajo para ganar, no me gusta perder. Soy ambicioso. No me gusta tirar una semana a la basura".

Claudio Bravo empieza a ser clave en Betis - Getty

"Creo que el equipo poco a poco va avanzando, creo también que tiene margen de mejora y creo que vamos por el buen camino, pero se está comenzando, esto es muy largo y lo que no tenemos que quedarnos es con sensación de conformismo. Tenemos que seguir mejorando y seguir teniendo ganas de ganar los siguientes partidos", agregó el formado en Colo Colo.

Elogios para Pellegrini



Por otra parte, Bravo tuvo palabras de elogios para Manuel Pellegrini, asegurando que no es necesario que se vuelva loco gritando a un costado del campo de juego para entender su mensaje durante los partidos.

"Da señales y apuntes que son suficientes para entenderlo, no le hace falta ser enérgico en la banda. Y la gente los está asimilando bastante bien", expresó.

"Los cambios que hizo el míster habla también del buen trabajo que están haciendo todos. Habla bien también de la mentalidad que tenemos todos", añadió acerca del Ingeniero.

El siguiente partido de Real Betis será el próximo lunes, cuando reciba a Valladolid en Sevilla.