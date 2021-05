Simeone cuenta cómo convenció a Suárez de ir al Atlético y afirma: "Llegó con una rebeldía de un chico de 20 años"

El Atlético de Madrid consiguió el título de la Liga el fin de semana pasado tras vencer al Valladolid en la última fecha con un gol de Luis Suárez.

El uruguayo fue pieza clave del equipo colchonero y hoy, un año después de ser desechado por el Barcelona, celebra el campeonato junto a Diego Simeone, DT del equipo madrileño.

En conversación con ESPN, el Cholo reconoció que Suárez fue vital y recordó cuando le avisaron que el delantero charrúa podría llegar al club.

"Cuando apareció la posibilidad me llamaron del club y me dicen: '¿qué te parece la posibilidad de que venga Luis Suárez?' y respondí: '¿Me están hablando en serio?' No me preguntes, vamos por ello, dejen que hable con él", recordó.

"Cuando hablé con él, lo primero que le dije fue: 'Mirá Luis, nosotros necesitamos ganar, y vos querés ganar, la puerta está abierta'", contó.

Luego, afirmó: "Me encontré con un hombre. No esperaba menos. Muy contento desde el primer día que hablé con él, yo ya había hablado con él cuando estaba en Liverpool, más joven, en una búsqueda de que venga con nosotros pero eligió al Barcelona. No se equivocó, la rompió en el Barca".

Simeone asegura que Suárez llegó con una actitud admirable: "Hay jugadores que están elegidos con la varita mágica, como Suárez, es ganador. Vino con toda la cuestión vivida de su salida en Barcelona y llegó con una rebeldía de un chico de 20 años, con un entusiasmo, con unas ganas de demostrar que estaba vigente.... y cuando un tipo, que está acostumbrado a ganar, se suma a un equipo que necesita ganar, yo dije... este año puede pintar bien".

Sobre el disgusto de Suárez cuando lo reemplazó en un partido de Champions League, señaló: "Imagina, un crack, que sale del equipo... saldrá siempre enojado. O con él, porque pensó que pudo hacer más o conmigo porque no entendía el cambio. Pero tenemos que tomar decisiones, yo hablé con él, he hablado mucho. Los analistas escribirán en función de lo que pasó, pero nosotros tenemos que ir escribiendo mientras pasa sin saber el final. Sentía que tener más velocidad con espacios con el equipo ganando, tener a Correa a Joao era lo que entendíamos".