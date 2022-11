Kun revela mensaje de Canelo por WhatsApp: "Cuando vi que me mandó un audio, me dio un cagazo"

Un verdadero show armó Canelo Álvarez durante estos días. El boxeador profesional acusó a Lionel Messi de patear una camiseta de México luego del triunfo de Argentina en Qatar 2022 y lanzó una serie de tuits en contra de la Pulga, donde incluso amenazaba con llegar a los golpes.

Tras eso, varios nombres salieron en defensa de Messi, entre ellos el Kun Agüero. Ante el ataque del boxeador, el exseleccionado argentino usó su Twitter para dejar en limpio el nombre de su amigo, pero el intercambio que tuvo con el mexicano no quedó ahí. Más tarde, pasó a WhatsApp.

Así se lo contó el Kun a Ibai Llanos. Este martes, ambos participaron de una transmisión a través de Twitch y, aunque el tema principal de su reunión era la Kings League -una liga de futbolito que armaron en conjunto-, el reconocido streamer español no pudo evitar traer a colación la polémica.

"Kuni, si ocurriese algo con Canelo, yo también estoy para defenderte, mi fuerza y mis bíceps están contigo. A mí me matarán, pero moriré por tí", partió diciendo Ibai. Aunque el Kun no se mostró para nada optimista en cuanto a sus chances para enfrentar al mexicano. "A tí te va a reventar y a mí ni te cuento", respondió.

"Cuando Canelo dijo que pegaría a Leo, ahí saltamos todos. Antes de pegarle a él, me pega a mí y nos caga a piñas a todos: a mí, a Layún, a Andrés Guardado...", siguió el Kun, referenciando otros nombres que salieron en defensa de Messi. Y fue ahí que reveló el mensaje: "Me mandó un audio. ¿Sabes el cagazo que tenía?"

"Cuando veo WhatsApp y leo Canelo, mensaje de audio, digo... la madre que me parió. Me dijo: 'Pinche cagón, me gustabas, culero'. Yo le contesté: 'Te estás equivocando, no conoces a Leo, en ningún momento está pisando la camiseta. Reconoce que te equivocas'. Él me dijo que respetara su opinión", comentó después Agüero.

Incluso Chicharito Hernández, quien estaba acompañando a Ibai en el stream luego de ser anunciado como el primer fichaje en la Kings League, tuvo algo que decir en el asunto. "Espero que no se encuentren a Canelo. Eso es lo que digo, ojalá no se lo encuentren", comentó el mexicano.