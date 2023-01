El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, reclamó contra el arbitraje luego de la derrota por 3-1 frente al Brentford en la Premier League. Su equipo no levanta cabeza.

Este lunes el Liverpool cayó como visita por 3-1 frente al Brentford en el Gtech Community Stadium por la fecha 19 de la Premier League.

Konaté marcó un autogol a los 19 minutos y Wissa aumentó para el equipo local a los 42', mientras Oxlade Chamberlain anotó el descuento de los reds a los 50'. La victoria la selló Mbeumo a los 84'.

Tras el partido el técnico del forastero, Jürgen Klopp, reclamó contra el arbitraje: "El Brentford estuvo jugando al límite con empujones y sujeciones".

Y reconoció que fue a hablar con los referees tras el partido: "Sí, pero en realidad es exactamente lo mismo que hablaría con mi microondas, realmente no obtienes respuesta. Siempre es lo mismo".

"Antes de la temporada nos dieron consejos de que los jugadores deben tener cuidado en estos momentos porque los árbitros estarán atentos. Pero ves que en estos partidos casi todo está permitido, siempre juegan al límite", lamentó.

El estretaga alemán fue aún más allá: "El tercer gol no debió haber sido gol, tan fácil como eso".

Finalmente, se refirió a una posible lesión de Virgil Van Dijk: "Virgil sintió un poco el músculo y dijo que estaba bien, y él es un muy buen juez de este tipo de cosas. Pero no quería correr ningún riesgo. Los fisios se pusieron muy contentos cuando dije que no nos arriesgamos. No es una lesión, simplemente sintió la intensidad".

El Liverpool jugará ante el Wolverhampton el 7 de enero por la FA Cup y luego se medirá al Brighton como visita por la Premier League el 14 del mismo mes.