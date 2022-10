Karim Benzema y el Balón de Oro: "He cumplido los tres sueños que tenía en mi vida"

Karim Benzema se quedó con el Balón de Oro 2022. El delantero del Real Madrid se lo ganó tras una increíble temporada: salió campeón de la Champions League, La Liga, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España, siendo el goleador de las dos primeras competencias con 42 conquistas en total.

El francés, quien dejó en el camino a jugadores como Kylian Mbappé, Robert Lewandowski y Casemiro, ahora asegura que con el galardón al mejor futbolista del mundo terminó de completar su lista de sueños, donde guardaba tres importantes logros.

"Ha sido mi mejor temporada porque al final tengo el Balón de Oro. Llevo soñándolo desde niño", aseguró Benzema a Real Madrid TV.

"He cumplido los tres sueños que tenía en mi vida: comprar una casa para mi madre, firmar por el Real Madrid porque es el mejor club del mundo y el tercero es el Balón de Oro. Estoy muy orgulloso de mi trabajo", complementó.

En la ceremonia por el Balón de Oro, Benzema compartió con su extrenador Zinedine Zidane, quien le entregó el premio, y Ronaldo. Por el momento, el delantero asegura que no se encuentra por sobre ninguno de sus dos ídolos.

"No estoy por encima de Zizou y Ronaldo, somos diferentes. Son modelos y no puedo hacer lo que ellos hacían en el campo, pero me ayudan para intentar hacerlo. Nunca voy a estar al nivel de los dos. Ellos han conseguido el Balón de Oro y yo lo acabo de hacer. Pero es complicado llegar a su nivel", afirmó.

Sobre las cinco Orejonas con la camiseta merengue, Benzema aseguró que "es historia porque sabemos lo difícil que es llegar a la final. Ya no digo ganarla, sino llegar. Ganar una Champions es muy complicado, pero cinco es historia. El Real Madrid es un club de historia y por eso es el mejor. Siempre va a ganar el Madrid".