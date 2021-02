Juventus vs Hellas Verona: Ver EN VIVO ONLINE y TV el encuentro por la 24° fecha de la Serie A

Este sábado vuelven las ligas internacionales con grandes y entretenidos duelos, Un ejemplo de esto, es que en el Calcio se jugará la 24° jornada de la Serie A que traerá un partidazo entre la Juventus y el Hellas Verona en el estadio Marcantonio Bentegodi de Verona.

El elenco local ha tenido una temporada irregular, actualmente se encuentra en la zona media de la tabla de posiciones a nueve unidades de puestos de copas internacionales. El Hellas Verona en veintitrés encuentros ha logrado quedarse con la victoria en nueve ocasiones, igualado en otros siete partidos y caído en siete oportunidades.

La Juventus por su parte llega a este encuentro en la parte alta del torneo italiano, aunque con la necesidad de sumar de a tres, el elenco de la Vecchia Signora está actualmente a ocho unidades del líder, el Inter de Milán y a cuatro del AC Milan, encontrándose por el momento lejos del Scudetto. El equipo de Cristiano Ronaldo y compañía han ganado cuatro de los últimos cinco partidos por la Serie A, no obstante, aún se encuentra lejos de los dos primeros puestos.

Así al inicio de la 24° fecha del Calcio, la tabla de posiciones tiene al Hellas Verona en la 9° ubicación con 34 puntos, mientras que la Juventus de Andrea Pirlo ocupa el 3° lugar con 45 unidades.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Hellas Verona vs la Juventus por la 24° fecha de la Serie A?

Hellas Verona vs la Juventus juegan este sábado 27 de febrero a las 16:45 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Hellas Verona vs la Juventus?

El partido será transmitido por ESPN y RAI Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Hellas Verona vs la Juventus?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en ESPN Play y Fanatiz.