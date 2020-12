Juventus vs Atalanta | Ver en vivo el encuentro de la Vecchia Signora por la 12° fecha de la Serie A

Se acerca la 12° fecha de la Serie A con grandes partidos, uno de los encuentros destacados de la jornada de este miércoles es el que protagonizarán la Juventus de Cristiano Ronaldo y compañía frente al Atalante en el Juventus Stadium de Turín.



El elenco bianconero se encuentra en la parte alta del torneo italiano, sin embargo, está a cuatro puntos del líder del torneo que es el AC Milan. La Vecchia signora ha logrado en los once encuentros disputados hasta la fecha un total de seis triunfos, cinco empates y sin conocer la derrota, siendo el único equipo junto al Milan invictos hasta el momento. En la fecha anterior del campeonato italiano la Juventus venció al Genoa por un marcador de 3-1.



El Atalanta mientras tanto ocupa la zona media de la tabla de posiciones del calcio italiano, cosechando cinco victorias, dos empates y tres derrotas en los diez encuentros disputados –tienen un partido menos-, los hombres dirigidos por Gian Piero Gasperini deben ganar para escalar posiciones y soñar con la clasificación a torneos internacionales. El ultimo duelo del Atalanta por Serie A fue una victoria por 3-0 frente a la Fiorentina.



Al comienzo de la jornada 12 del fútbol italiano el local, la Juventus ocupa el 4° lugar de la tabla de posiciones con 23 puntos, mientras que el Atalante es 8° con 17 unidades.

Cristiano quiere seguir con su buen ritmo frente al Atalanta. (Foto: Getty Images)

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Atalanta?



Juventus vs Atalanta juegan este miércoles de 16 de diciembre a las 14:30 hrs de Chile.



Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Juventus vs Atalanta?



Juventus vs Atalanta será transmitido por ESPN y RAI Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Juventus vs Atalanta?



Para ver en vivo el encuentro Juventus vs Atalanta podrás hacerlo en ESPN Play y a través de la app Fanatiz.