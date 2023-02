El regreso del francés Paul Pogba la Juventus de Italia desde el Manchester United ha sido un verdadero dolor de cabeza para los de Turín. El volante todavía no ha sido capaz de debutar con se ex ex club y en la Vecchia Signora ya están analizando una radical decisión en torno al ex compañero de Arturo Vidal.

Diversos informes desde Europa apunta que el futuro de Pogba en la Juventus está en entredicho. El cuadro italiano está molesto con el francés tras no haberse operado de su lesión de meniscos, esto pensando más en la participación de su selección en el Mundial de Qatar 2022 que en su futuro inmediato con su club.

Esta situación todavía no le ha permitido ni siquiera debutar a uno de los refuerzos potentes que contrató Juventus a inicio de temporada, razón por al cual en Turín ya están analizando seriamente vender o rescindir el contrato del volante.

¿Lo peor? Se espera que Pogba todavía esté un mes sin jugar. Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus, confirmó que el jugador tiene unas molestias en los músculos flexores.

“Cuando subes el nivel de intensidad después de un largo período de inactividad, es normal tener algo de dolor, necesitas tiempo para volver a arrancar el motor. Paul estará en muy buenas condiciones, quizás, dentro de dos o tres meses”, avisó el estratega italiano.

Paul Pogba lo ha pasado pésimo con la lesiones desde julio del 2022, cuando fue presentado y posteriormente sufrió una lesión de meniscos durante la pretemporada. Con 29 años firmó un contrato hasta el 2026 con la Juventus, por lo que su despido supondría un gasto enorme para un equipo que ya fue castigado deportivamente por el mal manejo de platas.