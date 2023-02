En la previa de un nuevo choque ante los Merengues, ahora por la ida de los octavos de final de Champions, el director técnico del Liverpool recordó el dolor de perder la Orejona el año pasado. El alemán recordó, de aquella definición, que "ahora sé por qué no la había visto. Jugamos bien, pero ellos marcaron el gol decisivo".

Esta semana regresan los duelos de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League 2022-23, y uno de los partidos más esperados es justamente el que protagonizarán los dos equipos finalistas en la edición del año pasado: Liverpool ante Real Madrid. Un choque que no le trae buenos recuerdos a Jürgen Klopp.

Los Reds recibirán a los Merengues en Anfield este martes 21 de febrero desde las 17:00 horas y volverán a verse las caras tras haberse enfrentado el 28 de mayo de 2022 en la definición por la "Orejona", en la cual salieron victoriosos los pupilos de Carlo Ancelotti. Una herida que causó gran dolor en el director técnico alemán del elenco inglés.

"Fue una tortura, ahora sé por qué no la había visto"

El estratega alemán de 55 años asistió a conferencia de prensa antes de volver a verse las caras con el cuadro español, y reconoció que no había visto nuevamente la final de la Liga de Campeones que perdieron el año pasado en París.

"Son partidos diferentes, pero sigue siendo uno de los clubes más grandes del mundo. No había vuelto a ver esa final de París hasta este fin de semana y me di cuenta de por qué. Fue una tortura. Ahora sé por qué no la había visto. Jugamos bien, pero ellos marcaron el gol decisivo", lanzó de entrada.

Tras eso, lamenta que "podíamos haber ganado aquel partido, pero no lo hicimos. Ahora tenemos más experiencia. Antes de la final, los otros partidos fueron en un campo de entrenamiento (el Alfredo Di Stéfano) y en un Anfield vacío. Eso ya es historia".

"Estoy muy contento de que podamos jugar este partido ahora en lugar de hace dos semanas. Tenemos que jugar un gran partido, dos en realidad. En estos últimos partidos hemos parecido más un equipo y ahora hay que demostrarlo de nuevo. Necesitamos resultados, sin dudas", complementó.

Para finalizar, Jürgen Klopp empapó de elogios a Carlo Ancelotti, a quien tildó como "el entrenador más tranquilo" que le ha tocado conocer en su vida. "Le respeto mucho y le admiro muchísimo", agregó para concluir.