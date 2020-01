Jürgen Klopp muy enojado: Liverpool jugará el replay de la Copa FA contra Shrewsbury Town con juveniles

El director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, se molestó y lanzó duras críticas a la Football Association en suelo británico, todo por el replay del duelo contra el Shrewsbury Town por los dieciseisavos de final de la FA Cup.

Resulta que los Reds igualaron 2-2, razón por la cual deben jugar el segundo duelo para definir al clasificado. El partido está pactado para el 4 de febrero, fecha en que la misma FA tiene pactado el receso acordado para que los jugadores descansen de la seguidilla de partido de fin e inicio de año.

“En abril de 2019 recibimos una carta de la Premier donde nos pedían que respetáramos el receso de invierno. No podíamos jugar amistosos ni partidos oficiales. Y ya les dije a los jugadores, hace dos semanas, que tendremos un descanso en invierno, lo que significa que no estaremos allí”, dijo Klopp

Agregó que “serán los canteranos los que jueguen el replay, porque no pueden tratarnos como si no importara. Sé que no es muy popular, pero así lo veo. La Premier nos pidió que respetáramos las vacaciones y eso haremos. Si la FA no lo respeta, entonces no podremos cambiar. Pero, no estaremos allí. Mi ayudante Neil Critchley dirigirá el partido”.

Sentenció que “sabemos respetar el bienestar de los jugadores y ellos necesitan un descanso mental y físico. La Premier nos pide una cosa y para otra competición no es tan importante. Así que tenemos que tomar una decisión porque los jugadores internacionales casi nunca tienen tiempo libre. Sabíamos que habría un receso antes de que la FA Cup se interpusiera y lo haremos y respetaremos”.

Cabe consignar que Neil Critchley ya dirigió al Liverpool. Fue hace unas semanas contra el Aston Villa por la Copa de la Liga. Se presentaron con equipo de juveniles debido a que el estreno en el Mundial de Clubes era al día siguiente y los baby reds fueron goleados por 5-0.