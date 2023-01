Argentina sigue de fiesta tras coronarse campeones del Mundo en Qatar 2022 gracias a la Albiceleste liderada por Lionel Messi en el terreno de juego y Lionel Scaloni en la banca. Los días pasan y al otro lado de la cordillera el orgullo hace crecer el pecho todas las mañanas.

Es cierto que la selección argentina era una de las candidatas, pero no la más fuerte y Lionel Messi debía mentalizarse en reducir la potencia grupal de Francia, a quien finalmente derrotaron en una final inolvidable.

Sin embargo el jugador de los registros del Manchester City y la Albiceleste, Julián Álvarez, reveló en la previa del Mundial que el DT de los Ciudadanos, Josep Guardiola, anticipó que Argentina sería la campeona en un diálogo con Sebastián Pollo Vignolo, en una entrevista que fue reflotada para reflejar el conocimiento y visión futbolística de Pep.

“Uno de los primeros días están ahí Pep y algunos de los portugueses; Rodri, español, y decían… hablaban de las selecciones que podía llegar a ganar y yo no decía nada. Decían que Portugal, que Francia, y hablaban de las selecciones de acá de Europa. Y Pep dice: ‘¿saben quién tiene más posibilidades y no dice nada?’. Y me señalaba a mí”, sostuvo Álvarez.

El extracto de la entrevista se ha hecho viral en las últimas horas en redes sociales, con Pep Guardiola demostrando que ve más allá de lo que los mismos futbolistas pueden ver. El DT no necesita graduarse de pitoniso.

La Albiceleste partió con derrota ante Arabia Saudita (1-2) en el Grupo C de Qatar 2022. Después venció 2-0 a México y Polonia. En octavos de final dio cuenta de Australia (2-1) para luego dejar en el camino a Países Bajos (empate 2-2 y 4-3 en los penales), Croacia (3-0) y Francia (3-3, 4-2).