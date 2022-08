La jornada de los octavos de final de Copa Argentina se vieron empañados por lo sucedido en el compromiso entre Agropecuario y Boca Juniors pues en una de las primeras jugadas, Milton Leyendeker le dio una tremenda patada a Exequiel Zeballos que hizo que el juvenil saliera del terreno de juego.

El zaguero de la Primera B Nacional fue directamente a la rodilla del extremo en una internada por la izquierda y tras los primeros exámenes médicos realizados se determinó que tiene un fuerte traumatismo en la tibia, por lo que en los próximos días se decidirá si necesita o no una operación.

Pero más allá de eso, Leyendeker se manifestó tras el encuentro para explicar lo que había ocurrido. "No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él", dijo en una entrevista con TyC Sports, para justificarse pero luego se excusó públicamente con el xeneize.

"Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle. En la cancha pienso que con la amarilla esta bien y cuando me llama el árbitro me sorprendo por la roja por qué no hay VAR, no hay nada, pero cuando fui al vestuario y vi la jugada es una patada fuerte, pero no le quise pegar en ningún momento", manifestó.

El defensor espera tener la oportunidad de disculparse personalmente. "Yo juego al límite siempre, voy firme a la pelota y de hecho es mi primera expulsión de toda mi carrera. En ningún momento le quiero pegar, yo quiero ir a la pelota y la quiero tirar afuera. En ningún momento quise marcar territorio ni nada por el estilo. Estoy viendo de conseguir el número para escribirle. De hecho fui al vestuario, me hicieron pasar, pero él no estaba… hablé con el Pipa (Benedetto) y le pedí disculpas para que se lo transmita a él".