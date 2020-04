Juanfer Quintero se calienta mal con Olé tras el “caso Villa”: “¿No se cansan de sacar tanta estupidez?”

Durante los últimos días, Daniela Cortés, expareja de Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, lo denunció por “maltratos físicos y psicológicos”, adjuntando en sus redes sociales fotografías de las agresiones.

Asimismo, se conoció que Villa se fue a la casa de Juan Fernando Quintero, compatriota y rival suyo en la cancha que juega por River Plate. Además, comparten representante.

Villa saluda a Quintero en un Superclásico entre Boca y River.

¿Qué pasó? Diario Olé publicó que Marcelo Gallardo y toda la institución se molestaron mal con Juanfer por meterse en el tema, ante lo cual el colombiano salió al cruce.

“¡Nadie se enojó con nadie! ¿O no se dan cuenta que no puede estar cerca a su casa? ¿Es que no se cansan de hablar tanta cosa falsa? ¿De sacar tantas estupideces?”, disparó Quintero en las redes sociales de Olé.

Para rematar, el campeón de América con la Banda lanzó que “el tema de la pareja es de pareja. Ellos y sus problemas ahora lo humano es lo humano... ¡diferencien eso! Y sepan de leyes más bien porque parece que no se están informando y están sacando cualquier cosa al aire por sacar. Abrazo”.

Éste fue el mensaje de Juanfer Quintero a Olé: